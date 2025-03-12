Какие купюры евро особенно опасны

Украинский Нацбанк отчитался о ситуации с фальшивыми банкнотами в Украине. В частности, регулятор сообщил, какие купюры евро подделывают чаще всего.

Какие купюры евро подделывают чаще всего

Национальный банк Украины сообщил, что в 2024 году среди иностранных валют больше всего подделывали доллары США и евро. При этом доля фальшивых евро составила 7%, тогда как на доллары пришлось 93% из всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Согласно данным НБУ, чаще всего мошенники подделывали купюры евро нескольких номиналов. Речь идет о таких банкнотах:

50 евро;

100 евро;

200 евро.

Что известно о евро Это официальная валюта 20 из 27 стран Европейского Союза, известных как Еврозона, где проживает более 336 миллионов человек. Эту денежную единицу ввели в 1999 году на замену экю. Однако в наличном обращении евро находится с 2002 года.

Напомним, что Европейский центральный банк выпускает купюры с номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. С 2019 года регулятор прекратил печатать банкноту номиналом 500 евро, но она до сих пор остается законным платежным средством и не теряет своей ценности.

Интересно! Европейский центральный банк планирует обновить дизайн купюр евро. Это будет впервые за 23 года – момента введения евро в обращение. В этом году центробанк объявит конкурс на лучшие дизайны для банкнот, а победителя объявит в 2026 году.