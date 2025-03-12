Які купюри євро підробляють найчастіше

Національний банк України повідомив, що у 2024 році серед іноземних валют найбільше підробляли долари США та євро. При цьому частка фальшивих євро склала 7%, тоді як на долари припало 93% з усіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Згідно з даними НБУ, найчастіше шахраї підробляли купюри євро кількох номіналів. Йдеться про такі банкноти:

50 євро;

100 євро;

200 євро.

Що відомо про євро Це офіційна валюта 20 з 27 країн Європейського Союзу, відомих як Єврозона, де проживає понад 336 мільйонів осіб. Цю грошову одиницю запровадили у 1999 році на заміну екю. Проте в готівковому обігу євро перебуває з 2002 року.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк випускає купюри з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. З 2019 року регулятор припинив друкувати банкноту номіналом 500 євро, але вона досі залишається законним платіжним засобом та не втрачає своєї цінності.

Цікаво! Європейський центральний банк планує оновити дизайн купюр євро. Це буде вперше за 23 роки – моменту введення євро в обіг. Цього року центробанк оголосить конкурс на найкращі дизайни для банкнот, а переможця оголосить в 2026 році.