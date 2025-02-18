В Украине стало больше фальшивых гривен

За прошлый год умеренно вырос уровень фальсификации банкнот гривны. В Нацбанке отметили, что рост этого показателя является умеренным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Украины.

Обратите внимание Сколько на самом деле денег у Трампа, который вошел в историю США

В Нацбанке отметили, что эта ситуация не представляет угрозы для экономики Украины. Регулятор раскрыл, какие купюры гривны подделывали больше всего:

В 2024 году чаще всего изымали банкноты двух номиналов из общего количества подделок: 500 гривен (78%) и 200 гривен (18%).

(78%) (18%). Также подделывали купюры с номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 гривен. На эти банкноты пришлось 4% подделок.

Важно! В прошлом году на 1 миллион настоящих гривен приходилось примерно 5,1 фальшивых купюр национальных валют. Для сравнения, в 2021 году фиксировали около 7,1 поддельных банкнот на 1 миллион настоящих гривен.

В Нацбанке добавили, что чаще всего подделывали гривны старого образца. На гривны нового образца пришлось всего 5,5% от общего количества изъятых подделок.

Какие иностранные валюты подделывали в 2024 году

В 2024 году среди иностранных валют больше всего подделывали доллары. На американскую валюту пришлось 93% от всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты, тогда как на купюры евро – 7%.

Согласно данным НБУ, чаще всего фальсифицировали купюры номиналом 100 и 500 долларов. Среди евро "самыми популярными" подделками были банкноты с номиналами 50, 100 и 200 евро.