Ситуація складна: скільки в Україні родовищ з корисними копалинами та які з них розробляють

Україна багата на корисні копалини, які видобувають в родовищах. При цьому чимало родовищ досі не розробляють. Експерт пояснив, що відбувається у важливому секторі, а також прокоментував угоду щодо корисних копалин з США.

Родовища корисних копалин в Україні

Загалом в Україні В Україні нараховують 20 тисяч відкритих родовищ. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента громадської організації "Спілка геологів України" Павла Загороднюка.

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Загороднюк додав, що геологи виявили прояви 105 корисних копалин. Проте в Україні розробляють лише 3,5 тисячі родовищ. Ба більше, цей процес почався ще за часів СРСР. Зі слів експерта, вони наразі в основному є приватними підприємствами, тоді як нові – не розвивають.

Експерт також прокоментував угоду про корисні копалини, у рамках якої створили Американсько-українського інвестиційний фонд відбудови. На його думку, ця угода дає надію галузь геологорозвідки й надрокористування в Україні почне отримувати реальні інвестиції.

Важливо! На сьогодні єдина компанія, яка займається розвідкою нових родовищ, – це "Нафтогаз-України", нагадав Загороднюк.

Загороднюк також підмітив, що галузь геологорозвідки й надрокористування складна. Мовляв, перед розробниками корисних копалин є багато викликів, які пов'язані з екологічними, соціальними аспектами, проєкти з облаштування родовищ тривалі та вимагають значних фінансових вкладень. Крім того, існує ще один ризик. Річ у тому, що не проєкти з видобування копалин є прибутковими.

Нагадаємо, що корисні копалини України Forbes оцінює в майже 15 трильйонів доларів. Найбільші поклади зосереджені в Донецькій, Дніпропетровській і Луганській областях.