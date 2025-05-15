Ситуация сложная: сколько в Украине месторождений с полезными ископаемыми и какие из них разрабатывают

Украина богата полезными ископаемыми, которые добывают в месторождениях. При этом немало месторождений до сих пор не разрабатывают. Эксперт объяснил, что происходит в важном секторе, а также прокомментировал соглашение по полезным ископаемым с США.

Месторождения полезных ископаемых в Украине

Всего в Украине В Украине насчитывают 20 тысяч открытых месторождений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента общественной организации "Союз геологов Украины" Павла Загороднюка.

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Загороднюк добавил, что геологи обнаружили проявления 105 полезных ископаемых. Однако в Украине разрабатывают только 3,5 тысячи месторождений. Более того, этот процесс начался еще во времена СССР. По словам эксперта, они сейчас в основном являются частными предприятиями, тогда как новые – не развивают.

Эксперт также прокомментировал соглашение о полезных ископаемых, в рамках которого создали Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления. По его мнению, это соглашение дает надежду отрасль геологоразведки и недропользования в Украине начнет получать реальные инвестиции.

Важно! На сегодня единственная компания, которая занимается разведкой новых месторождений, – это "Нафтогаз-Украины", напомнил Загороднюк.

Загороднюк также подметил, что отрасль геологоразведки и недропользования сложная. Мол, перед разработчиками полезных ископаемых есть много вызовов, которые связаны с экологическими, социальными аспектами, проекты по обустройству месторождений длительные и требуют значительных финансовых вложений. Кроме того, существует еще один риск. Дело в том, что не проекты по добыче ископаемых являются прибыльными.

Напомним, что полезные ископаемые Украины Forbes оценивает в почти 15 триллионов долларов. Наибольшие залежи сосредоточены в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях.