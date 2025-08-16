На кожній банкноті знаходиться багато цікавих елементів. Усі ці символи мають вагоме значення. Зокрема, вони можуть бути частиною культурного коду народу.

Чому на доларі намальовано трикутник?

Трикутник на доларах часто пов'язують зі знаком масонів чи ілюмінатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Проте, якщо звернутись до історії, виявиться, що цей трикутник першочергово є символом християнства. Він вважається уособленням стародавнього символу Святої Трійці, тобто:

Отця;

Сина;

Святого Духа.

Зверніть увагу! На старих картинах та іконах можна побачити Бога над яким зображено аналогічний трикутник з оком всередині. Цей символ має назву – "Око провидіння".

Не можна ігнорувати і те, наскільки вагомим є око, яке знаходиться всередині трикутника. Адже воно уособлює собою владу та відповідальність.

Так зване "Око Провидіння" вважається символом, який показує Бога, що наглядає за людством. Саме тому ми часто зустрічаємо зображення ока всередині трикутника у різноманітній релігійній літературі, мистецтві та навіть на банкнотах, як у випадку з доларом.

Цікаво! На доларі "Око Провидіння" знаходиться над пірамідою.