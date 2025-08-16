На каждой банкноте находится много интересных элементов. Все эти символы имеют весомое значение. В частности, они могут быть частью культурного кода народа.

Почему на долларе нарисован треугольник?

Треугольник на долларах часто связывают со знаком масонов или иллюминатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Однако, если обратиться к истории, окажется, что этот треугольник в первую очередь является символом христианства. Он считается олицетворением древнего символа Святой Троицы, то есть:

Отца;

Сына;

Святого Духа.

Обратите внимание! На старых картинах и иконах можно увидеть Бога над которым изображен аналогичный треугольник с глазом внутри. Этот символ называется – "Око провидения".

Нельзя игнорировать и то, насколько весомым является глаз, который находится внутри треугольника. Ведь он олицетворяет собой власть и ответственность.

Так называемое "Око Провидения" считается символом, который показывает Бога, наблюдающего за человечеством. Именно поэтому мы часто встречаем изображение глаза внутри треугольника в различной религиозной литературе, искусстве и даже на банкнотах, как в случае с долларом.

Интересно! На долларе "Глаз Провидения" находится над пирамидой.