Як повернути статус ВПО, якщо втратив довідку

Якщо ви випадково втратили довідку ВПО, або ж скасували її в Дії, виправити все можливо. Для цього необхідно повторно звернутися до органу соціального захисту населення.

Як повернути собі статус ВПО?

До органів соцзахисту потрібно звернутися за місцем проживання, повідомляє Мінсоцполітики.

Читайте також Подвійні рахунки за комуналку у березні: кому донарахують плату за січень

При чому, нова довідка може оформлюватись від дати звернення. Так відбувається, за наявності для цього підстав.

Важливі нюанси, щодо оформлення цієї довідки:

процедура оформлення безоплатна;

якщо ви скасували статус ВПО в Дії, то допомога на проживання автоматично припиниться.

Важливо! При скасуванні статусу ВПО, втрачаються і пільги, призначені для таких осіб.

Скасувати статус ВПО потрібно:

якщо ви повернулися на постійне місце проживання;

потрібно скасувати статус не тільки собі, а і тим, хто вказаний у вашій довідці.

Важливо розуміти, що скасування статусу ВПО в Дії поетапне. Вам доведеться переглянути запит, перевірити дані та підтвердити надсилання заяви через електронний підпис. Себто, відмовитись від статусу ВПО випадково неможливо, повідомляє Дія.

Поновити статус ВПО можна, лише якщо знову будете вимушені переїхати в іншу область з території, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованої території,

– йдеться у повідомленні.

Хто має право на статус ВПО?