Как вернуть статус ВПЛ, если потерял справку
- Для восстановления статуса ВПЛ после потери справки необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства.
- Процедура оформления новой справки бесплатная.
Если вы случайно потеряли справку ВПЛ, или же отменили ее в Дии, исправить все возможно. Для этого необходимо повторно обратиться в орган социальной защиты населения.
Как вернуть себе статус ВПЛ?
В органы соцзащиты нужно обратиться по месту жительства, сообщает Минсоцполитики.
Причем, новая справка может оформляться от даты обращения. Так происходит, при наличии для этого оснований.
Важные нюансы, по оформлению этой справки:
- процедура оформления бесплатная;
- если вы отменили статус ВПЛ в Дии, то помощь на проживание автоматически прекратится.
Важно! При отмене статуса ВПЛ, теряются и льготы, предназначенные для таких лиц.
Отменить статус ВПЛ нужно:
- если вы вернулись на постоянное место жительства;
- нужно отменить статус не только себе, а и тем, кто указан в вашей справке.
Важно понимать, что отмена статуса ВПЛ в Дии поэтапная. Вам придется пересмотреть запрос, проверить данные и подтвердить отправку заявления через электронную подпись. То есть, отказаться от статуса ВПЛ случайно невозможно, сообщает Дия.
Возобновить статус ВПЛ можно, только если снова будете вынуждены переехать в другую область с территории, где ведутся боевые действия, или временно оккупированной территории,
– говорится в сообщении.
Кто имеет право на статус ВПЛ?
Получить справку, удостоверяющую статус ВПЛ, могут лица, которые выехали с временно оккупированных территорий. А также из населенных пунктов, где ведутся боевые действия.
Также право на статус ВПЛ имеют граждане, жилье которых разрушено или непригодно для проживания именно из-за войны. Заметим, что в этом случае получить статус труднее. Ведь обязательно должно состояться обследование технического состояния помещения.