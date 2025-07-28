Какое соглашение подписали США и ЕС?

В воскресенье, 27 июля, США и Европейский союз подписали рамочное соглашение, предусматривающее 15-процентную импортную пошлину на большинство европейских товаров. Это вдвое меньше ранее озвученной ставки, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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15-процентная пошлина на европейские товары, обязательные закупки энергоносителей и военной техники из США и отсутствие ответных мер со стороны Европы – это не переговоры, а настоящее искусство сделки. Это большая победа для Соединенных Штатов.

– заявил старший стратег по процентным ставкам в регионе АТР из TD Securities Прашант Ньюнаха.

Как рынки отреагировали на соглашение между США и ЕС?

Европейские фьючерсы подскочили более чем на 1%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%, на Nasdaq – на 0,6%. Евро укрепился относительно всех основных валют – доллара, фунта стерлингов и японской иены.

Следует сохранять осторожность. Многие позитивные факторы уже учтены в ценах,

– прокомментировал рост аппетита к риску на рынке валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сионг.

Индекс MSCI, охватывающий акции Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, вырос на 0,32%, немного не дотянув до почти четырехлетнего максимума, зафиксированного на прошлой неделе.

Примечательно! Японский Nikkei, наоборот, снизился на 1% после достижения годового пика.

Хотя базовая пошлина в 15% все еще может восприниматься европейцами как завышенная – ввиду надежд на сделку по принципу "ноль на ноль" – она значительно мягче прежней угрозы в 30%.

Теперь удалось устранить серьезный внешний риск. Рынки интерпретируют это как сигнал возвращения стабильности и предсказуемости в торговую политику. Задержка в переговорах с Китаем укладывается в эту же логику: администрация предпочитает управляемую дипломатию открытой конфронтации.

– отметил глава инвестиционного отдела Lucerne Asset Management Марк Велан.

Китайский индекс CSI300 перешел к снижению, в то время, как гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%.

Австралийский доллар, который традиционно считается индикатором склонности к риску, торговался на уровне 0,65 доллара – рядом с восьмимесячным максимумом, зафиксированным на прошлой неделе.

Как отреагировали цены на энергоносители и золото?

После подписания американо-европейского соглашения на сырьевых рынках цены на нефть подросли. Фьючерсы на Brent и американскую нефть WTI прибавили по 0,5%.

Золото, наоборот, подешевело до минимального уровня за последние две недели – инвесторы сокращают спрос на традиционные "тихие гавани" на фоне снижения глобальных рисков.

Какие прогнозы для рынков?

На этой неделе инвесторы будут пристально следить за заседаниями ФРС США и Банка Японии, а также финансовыми результатами технологических гигантов с большой капитализацией – Apple, Microsoft и Amazon.

Хотя в целом ожидается, что ФРС и Банк Японии сохранят ставки без изменений, комментарии их представителей будут играть ключевую роль при оценке будущей динамики ставок.

Важно! Напряженность между Белым домом и Федеральной резервной системой нарастает: Трамп продолжает критиковать главу ФРС Джерома Пауэлла за отказ снижать процентную ставку.