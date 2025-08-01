Після того як президент США Дональд Трамп ввів нові мита щодо десятків торгових партнерів, долар показав найкращу тижневу динаміку стосовно основних світових валют. При цьому його зростання продовжується.

Які курси валют?

У п'ятницю, 1 серпня, євро залишився близьким до двомісячного мінімуму — близько 1,14 долара. Європейська валюта продовжує відчувати тиск через сприйняття угоди з Вашингтоном як нерівноправної, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зміцнення долара також було підтримано й іншими факторами: єна опустилася до чотиримісячного мінімуму. Японська валюта продовжила різке падіння після того, як Банк Японії дав зрозуміти, що не поспішає повертатися до підвищення процентних ставок.

Цікаво! Курс єни становить 150,46 за долар.

Швейцарський франк подешевшав на 0,26%, до 0,81 за долар. При цьому ринки країн Азії, охопив розпродаж: негативна реакція на мита прокотилася по всьому регіону.

Примітно! Філіппінське песо впало до шестимісячного мінімуму, тайванський долар – до найнижчого рівня з початку червня, а південнокорейська вона опустилася до значень, які востаннє спостерігалися в середині травня.

Індекс долара США, що відображає його курс стосовно кошика з шести основних валют (євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона і швейцарський франк), на цьому тижні, як очікується, виросте на 2,4%.

Це буде найсильнішим тижневим приростом з вересня 2022 року, коли він піднявся на 3,1%.

Важливо! Наразі індекс долара досягнув позначки 100,14. Це є максимумом з 29 травня.

Чому зростає курс долара?

Підвищені тарифи торкнулися різних країн нерівномірно, що відбилося на курсах їх валют. Так, Канада зіткнулася з 35-відсотковим митом замість раніше обговорюваних 25%, що на короткий час послабило канадський долар на 0,12% – до рівня 1,38 канадського долара за американський, найнижчого з 22 травня.

У короткостроковій перспективі зміцнення долара виглядає виправданим. Більшість новин про тарифи вже відіграні ринком. Головною подією тижня стало зниження євро. У перспективі торговельна угода між ЄС і США стане ще одним фактором тиску на європейську валюту

– вважає директор Electus Financial Майк Хулахан.

Підписана в неділю рамкова угода між Євросоюзом і США зазнала різкої критики з боку французького керівництва і голови торгового комітету Європейського парламенту з Німеччини, які вважають її несправедливою щодо Європи.