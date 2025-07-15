Євро на мінімумі: як мита Трампа впливають на курс валют

Курс євро досягнув найнижчої позначки за останні два тижні. Причиною стало оголошення президента США Дональда Трампа про запровадження 30% мит на імпорт товарів з Євросоюзу.

Який курс євро?

У вівторок, 15 липня, курс євро знизився до рівня 1,16 за долар. Втім, попри нинішнє ослаблення, з початку року євро все ще зберігає зростання щодо долара майже на 13%, пише 24 Канал з посиланням на Traders Union.

Дивіться також Яка найбільша купюра євро та який вона має вигляд

Причиною падіння європейської валюти стало оголошення президента США Дональда Трампа про запровадження 30% мит на імпорт товарів з ЄС. Це суттєво посилило побоювання серед інвесторів щодо торговельної війни між двома економічними блоками.

Як мита Трампа впливають на євро?

Рішення Вашингтона викликало на валютних ринках хвилю "втечі від ризику": інвестори почали позбуватися євро на користь долара США, який традиційно вважається захисним активом у періоди нестабільності.

Додаткову невизначеність принесла й затримка Єврокомісії із запровадженням у відповідь контрзаходів, попри заяви про готовність до переговорів.

Важливо! Попри нинішнє ослаблення, з початку року євро все ще зберігає зростання щодо долара. Це було зумовлено очікуваннями стабільної грошово-кредитної політики з боку Європейського центрального банку.

На тлі нових торговельних ризиків аналітики не виключають, що ЄЦБ може розглянути зниження ставок вже до кінця року.

Нинішня ситуація також порушує попередній тренд на ослаблення долара: навіть попри занепокоєння щодо фіскальної ситуації у США, в умовах глобальної турбулентності долар знову виконує роль "тихої гавані" для капіталу.