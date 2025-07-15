Какой курс евро?

Во вторник, 15 июля, курс евро снизился до уровня 1,16 за доллар. Впрочем, несмотря на нынешнее ослабление, с начала года евро все еще сохраняет рост относительно доллара почти на 13%, пишет 24 Канал со ссылкой на Traders Union.

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Причиной падения европейской валюты стало объявление президента США Дональда Трампа о введении 30% пошлин на импорт товаров из ЕС. Это существенно усилило опасения среди инвесторов относительно торговой войны между двумя экономическими блоками.

Как пошлины Трампа влияют на евро?

Решение Вашингтона вызвало на валютных рынках волну "бегства от риска": инвесторы начали избавляться от евро в пользу доллара США, который традиционно считается защитным активом в периоды нестабильности.

Дополнительную неопределенность принесла и задержка Еврокомиссии с введением ответных контрмер, несмотря на заявления о готовности к переговорам.

Важно! Несмотря на нынешнее ослабление, с начала года евро все еще сохраняет рост относительно доллара. Это было обусловлено ожиданиями стабильной денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка.

На фоне новых торговых рисков аналитики не исключают, что ЕЦБ может рассмотреть снижение ставок уже до конца года.

Нынешняя ситуация также нарушает предыдущий тренд на ослабление доллара: даже несмотря на беспокойство относительно фискальной ситуации в США, в условиях глобальной турбулентности доллар снова выполняет роль "тихой гавани" для капитала.