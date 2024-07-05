Інвестиції українському банку виділив державний фонд Good Growth Fund, який працює у 70 країнах світу. Цей фонд фінансово підтримує більше ніж 50 проєктів та залучив майже 400 мільйонів євро капіталу.

Зверніть увагу Біткойн зафіксував найбільший спад за рік: усе через біржу, якої не існує 10 років

Український банк залучив інвестиції з Нідерландів

"Банк Львів" залучив інвестиції у розмірі 4,5 мільйона євро. Тож Good Growth Fund став новим акціонером кредитора. Водночас загальний приріст капіталу кредитора оцінили у 5,5 мільйона євро. Ще 1 мільйон євро банк отримав від найбільшого поточного акціонера. Йдеться про швейцарську компанію responsAbility Participations.

Що відомо про "Банк Львів" Це банк для малого та середнього бізнесу. За підсумками 2023 року, кредитор зайняв 30-те місце з 64 банків в Україні.

Це вперше з почату повномасштабного вторгнення Росії в Україну український банк отримав іноземні інвестиції. Для розуміння, нідерландський фонд Good Growth Fund подав відповідну заяву до НБУ ще у травні та отримав дозвіл на купівлю акцій "Банку Львів". Також додають, що ця подія свідчить про довгострокову підтримку, яку західні партнери надають українській економіці та народу.