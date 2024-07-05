За один день курс біткойна впав на 8% за день до 53 523 доларів за монету. Крім того, біткойн зазнав найбільшого тижневого падіння за понад рік.

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Обвал ціни біткойна на ринку

Головна причина цінового коливання на ринку – це старт кампанії з повернення біткойнів кредиторам криптобіржі Mt. Gox, яка зазнала краху десять років тому. Саме цю компанію розглядають, як ймовірного продавця, оскільки у 2014 році вартість монети становила лише сотні доларів.

Аналітики також додають, що занепокоєння були спровоковані можливість заміни Джо Байден від Демократичної партії як кандидата на посаду президента на когось менш прихильного до криптовалют. Нагадаємо, що рейтинг Байдена падає після невдалого виступу на дебатах з Дональдом Трампом.

Також варто звернути увагу на те, що біткойн падає в ціні тоді, коли американські акції та світові фондові індекси фіксують нові рекорди на ринку або близько до них. За словами співзасновник криптовалютної платформи Nexo, кореляція між біткойном та основними акціями слабшає.

На момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 55 290 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,09 трильйона доларів, згідно з даними CoinMarketCap.