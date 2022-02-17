Вперше з 2014 року: ціна російської нафти наблизилася до важливої психологічної позначки
Джерело:Argus
Ціна російської нафти марки Urals наблизилася до 100 доларів за барель. Це сталося вперше з вересня 2014 року. Про головні фактори впливу – читайте далі.
У середу, 16 лютого, вартість нафти Urals піднялася до 99,14 долара за барель, подорожчавши на 3,2 долара. Більше ця сировина коштувала лише на початку вересня 2014 року, коли її ціна досягла 99,81 долара за барель.
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Ціна російської нафти наблизилася до 100 доларів за барель
Наразі Urals коштує більше за нафту марки Brent, ціна якої наблизилася до 93 доларів за барель, згідно з даними Bloomberg. Крім того, вартість ф'ючерсів на Brent на квітень на біржі у Лондоні ICE 17 лютого знизилася на 1,8% до 93,17 долара за барель станом на 11:58 за київським часом. Головні причини подорожчання сорту нафти Urals:
- висока геополітична напруга у світі,
- побоювання щодо обмеженої пропозиції через стрімке відновлення попиту.
Вартість чорного золота сорту Urals в Росії береться до уваги при розрахунку експортного мита на нафту та нафтопродукти. У федеральному бюджеті базову ціну Urals на 2022 рік заклали на рівні 44,2 долара за барель. Якщо вартість цієї марки нафти опускається чи підіймається вище за базову ціну, Мінфін відповідно до бюджетного правила купує або продає валюту.
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