Інфляція не спадає

У жовтні інфляція у США склала 6,2% в річному вимірі. Якщо раніше влада ще заявляла про тимчасовість росту цін, то зараз риторика змінилася.

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Мабуть, настав вдалий час відмовитися від цього слова "тимчасовість" і спробувати більш чітко пояснити, що ми маємо на увазі. Я думаю, що ризик зростання інфляції зріс,
– сказав голова ФРС Джером Пауелл.

У що вкладати гроші

Легендарний Воррен Баффет має на своєму досвіді організацію інвестиційного портфеля в час, коли відсоток інфляції був двозначним. Головне, щоб компанія, акцію якої купує інвестор в умовах інфляції, відповідала 2 умовам:

  • компанія може легко підняти ціни на свої товари / послуги;
  • можливість зайнятися додатковим бізнесом без великих витрат.

Таким вимогам у портфелі Воррена Баффета відповідають наступні активи.

American Express

American Express росте у капіталізації під час інфляції
American Express росте у капіталізації під час інфляції / Фото Unsplash

American Express продемонструвала, що може легко підіймати ціни – річна плата за платинову картку зросла з 550 доларів одразу до 695 доларів. До того ж інфляція тільки грає на руку компанії – вона заробляє на відсотку від транзакцій. Оскільки сума транзакцій зросла, то й доходи відповідно стали більшими.

Berkshire Hathaway Воррена Баффета володіє 151,6 мільйона акцій AXP на суму понад 23 мільярди доларів. За останній рік акції принесли інвестору 25% доходу.

Coca-Cola

Coca-Cola є одним з лідерів на глобальному ринку
Coca-Cola є одним з лідерів на глобальному ринку / Фото Unsplash

Coca-Cola – надійна інвестиція, оскільки пляшка цього напою доступна більшості людям навіть в часи кризи. З огляду на свою вагому позицію на ринку, компанія може підняти ціни або вдатися до хитрості – залишити ціну незмінною, але зменшити розмір пляшки.

Воррен Баффет тримає Coca-Cola у своєму портфоліо з кінця 80-х. Сьогодні Berkshire володіє 400 мільйонами акцій компанії на суму приблизно 20,1 мільярда доларів.

Apple

Клієнти Apple готові платити більше за приналежність до
Клієнти Apple готові платити більше за приналежність до "клубу" / Фото Unsplash

Нові моделі iPhone стають все дорожчими. Останній iPhone 13 Pro може обійтися в 1600 доларів. Хоча конкуренти пропонують дешевші пристрої, багато споживачів не хочуть жити за межами спільноти Apple.

Сьогодні Apple займають ключове місце в портфелі Баффета – 40%. Однією з причин такої концентрації є явне зростання курсу акцій технологічного гіганта. За останні п’ять років акції Apple виросли на 491%.

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