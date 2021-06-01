Forbes оцінив капітал бізнесмена у 109,5 мільярда доларів. 75% інвестиційного портфеля холдингової компанії Berkshire Hathaway, яка належить Баффету, складається з активів компаній всього трьох секторів.

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Воррен Баффет вкладає кошти у якісні споживчі товари

Мільярдер роками інвестує у компанії, які спеціалізуються на харчових продуктах. Головною перевагою цієї галузі є те, що попит на ці товари завжди залишається на високому рівні. В інвестиційному портфелі Баффета десятиліттями зберігаються цінні папери Coca-Cola. Він придбав 10% акцій компанії. І схоже, що бізнесмен не планує продавати ці активи. Цей бренд постійно знаходить способи рости й залишатися одним із лідерів ринку. За даними Nasdaq, вартість активів Coca-Cola торгується на рівні 55,60 долара за акцію.

Ще одним фаворитом мільярдера у цій сфері є корпорація Kraft Heinz, яка продає все від кетчупу до сиру. Інвестор вважає, що акції американського гіганта – це саме ті активи, які варто зберігати у довгостроковій перспективі. Раніше Баффет визнав, що забагато заплатив за цінні папери Kraft Heinz, проте він наголосив, активи цієї компанії є прекрасним варіантом для вкладання коштів. Nasdaq інформує, що ціна активів Kraft Heinz зупинилася на рівні 43,54 долара за акцію.

Мільярдер володіє фінансовими активами

Ще однією сферою, в яку інвестує Воррен Баффет – це фінанси. У цю галузь він завжди вкладав чималі гроші. Першою його покупкою стали активи GEICO, які мільярдер придбав у далекому 1951 році. Крім того, бізнесмен володіє компанією, яка інвестує в цінні папери банків, фірм, що випускають кредитні карти, і навіть фінансових рейтингових агентств.

Наприклад, активи фінансової компанії Brookfield Asset Management за останні 10 років виросли більше, ніж на 400%. Тож, ця категорія цінних паперів вартує довгострокових інвестицій.

Інвестор купує акції технологічних гігантів

Воррен Баффет володіє активами декількох компаній, які спеціалізуються на техніці, проте варто виділити корпорацію Apple. Третю частину інвестиційного портфеля Berkshire Hathaway займають саме акції Apple на суму в 300 мільярдів доларів. Відповідно до даних Nasdaq, зараз вартість цінних паперів корпорації становить 125 доларів.

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Однією з переваг техгіганта є те, що він лідером галузі. Це свідчить про те, що варто вкладати гроші у високоякісні акції з потужним довгостроковим потенціалом. Також варто пам'ятати, що технології – це велика сфера. Ключ до успіху – це зазвичай активи компанії, яка може стати флагманом галузі, як Apple.