Це стане можливим, якщо Paytm, індійська компанія з цифрових платежів та фінансових технологій, що базується в Нойді, вийде на біржу у 2021 році.

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Інвестиції Воррена Баффета в Paytm

Paytm планує залучити 2,2 мільярда доларів під час свого дебюту на фондовому ринку. Компанія Баффета почала інвестувати в індійський стартап у 2018 році. Тоді Berkshire Hathaway вклала у Paytm майже 300 мільйонів доларів, оцінивши її у 10 мільярдів доларів. Наразі інвестиційному гіганту належить 2,8% акцій стартапу або 17 мільйонів активів.

За даними Bloomberg, у 2019 році оцінка Paytm зросла до 16 мільярдів доларів. Якщо стартапу вдасть залишитися на такому ж рівні уже в статусі публічної компанії, то активи Berkshire будуть коштувати майже 480 мільйонів доларів. Приріст за три роки – 60%.

Баффет та його команда готові перевести в готівку частину свого прибутку. Berkshire Hathaway, SoftBank, Alibaba та Ant Financial Джека Ма, які теж є інвесторами стартапу, погодилися продати нерозкриту частину свої активів під час IPO.

Інвестиції Berkshire в Paytm – приватний, іноземний та збитковий технологічний стартап – можуть здатися недоречними для Баффета, який, як відомо, часто робить ставку на американські підприємства, у специфіці роботи яких він прекрасно розбирається. Наприклад, Coca-Cola або American Express. Відомо, що переговори щодо Paytm вів один із портфельних менеджерів Баффета Тодд Комбс. Він очолив кілька недавніх технологічних угод Berkshire, зокрема інвестиції в наступні проєкти:

StoneCo,

Snowflakе,

Nubank.

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