Фінансовий геній Воррен Баффет миттєво втратив 6 мільярдів доларів: чому так сталося

На початку тижня акції США різко впали в ціні на фоні стрімкого збільшення кількості нових хворих на коронавірус. Активи американських компаній Apple, Coca-Cola, Bank of America та American Express подешевшали на 1 – 4%.

Акції саме цих компаній – суттєва частина інвестиційного портфеля конгломерату Berkshire Hathaway, засновником якого є мільярдер Воррен Баффет. За цей день він втратив майже 6 мільярдів доларів.

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Воррен Баффет втратив 6 мільярдів доларів

Berkshire має 887 мільйонів акцій Apple, тож у понеділок інвестиційна компанія втратила 3,5 мільярда доларів. Через падіння акцій Bank of America Баффет втратив орієнтовно 1 мільярд доларів, Coca-Cola – 2,7 мільярда доларів та 1,1 мільярда доларів з American Express.

Як відомо Воррен Баффет надає перевагу довгостроковим інвестиціям, тож він не панікує через поточну ситуацію на фондових ринках. Наприклад, сьогодні Berkshire витратила 36 мільярдів доларів на створення пакета акцій Apple вартістю 126 мільярдів доларів. Компанія також витратила 1,3 мільярда доларів на активи Coca-Cola, вартість яких сьогодні становить 22 мільярди доларів.

Воррен Баффет втратив 6 мільярдів доларів / Фото Unsplash

Крім того, Баффет вклав приблизно 15 мільярдів доларів, щоб зібрати пакет акцій американського банку на 37 мільярдів доларів. Зараз частка мільярдера в American Express складає 25 мільярдів доларів з базовою вартістю 1,3 мільярда доларів. Загалом нереалізований прибуток Баффета від активів цих компаній перевищує 150 мільярдів доларів – більше, ніж ринкова капіталізація наступних фірм: