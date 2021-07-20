Финансовый гений Уоррен Баффет мгновенно потерял 6 миллиардов долларов: почему так произошло

В начале недели акции США резко упали в цене на фоне стремительного увеличения количества новых больных коронавирус. Активы американских компаний Apple, Coca-Cola, Bank of America и American Express подешевели на 1 – 4%.

Акции именно этих компаний – существенная часть инвестиционного портфеля конгломерата Berkshire Hathaway, основателем которого является миллиардер Уоррен Баффет. За этот день он потерял почти 6 миллиардов долларов.

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Уоррен Баффет потерял 6 миллиардов долларов

Berkshire имеет 887 миллионов акций Apple, поэтому в понедельник инвестиционная компания потеряла 3,5 миллиарда долларов. Из-за падения акций Bank of America Баффет потерял ориентировочно 1 миллиард долларов, Coca-Cola – 2,7 миллиарда долларов и 1,1 миллиарда долларов с American Express.

Как известно Уоррен Баффет предпочитает долгосрочным инвестициям, поэтому он не паникует из-за текущей ситуации на фондовых рынках. Например, сегодня Berkshire потратила 36 миллиардов долларов на создание пакета акций Apple стоимостью 126 миллиардов долларов. Компания также потратила 1,3 миллиарда долларов на активы Coca-Cola, стоимость которых сегодня составляет 22 миллиарда долларов.

Уоррен Баффет потерял 6 миллиардов долларов / Фото Unsplash

Кроме того, Баффет вложил примерно 15 миллиардов долларов, чтобы собрать пакет акций американского банка на 37 миллиардов долларов. Сейчас доля миллиардера в American Express составляет 25 миллиардов долларов с базовой стоимостью 1,3 миллиарда долларов. В общем нереализованная прибыль Баффета от активов этих компаний превышает 150 миллиардов долларов – больше, чем рыночная капитализация следующих фирм: