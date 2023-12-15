Путін публічно перепросив за зростання цін на яйця в Росії: як так вийшло

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 14 грудня, провів підсумкову пресконференцію. Зокрема, він прокоментував низку економічних питань та навіть публічно просив вибачення перед росіянами, що є досить іронічним кроком.

Під час так званої "прямої лінії" очільник Кремля просив вибачення за проблему, яка пов'язана зі зростанням цін у Росії. Ба більше, він навіть вказав на відповідальних.

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Путін перепросив перед росіянкою за ціни на яйця

Під час пресконференції російська пенсіонерка запитала Путіна про інфляцію. Зокрема, вона згадала про стрімке подорожчання яєць та м'яса курятини у країні. Згідно з офіційними даними, яйця в Росії подорожчали на 40% з початку року.

До цього частково призвела нестача ключових категорій товарів та торгові обмеження, які запровадили проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Я прошу вибачення за це. Але це провал роботи уряду,

– відповів Путін.

Російський президент також заявив, що обсяги виробництва у країні не збільшився попри серйозний попит та навіть "пообіцяв", що ситуація зміниться у найближчому майбутньому.

У жовтні Володимир Путін видав указ, згідно з яким експортери зобов'язані продавати валюту, яку вони отримують за продаж товарів за межами Росії.

Нагадаємо, що зростання цін – це далеко не єдина проблема економіки Росії, яка страждає від санкцій Заходу та суттєве зростання військових витрат. Економісти прогнозують, що на Росію чекає похмуре майбутнє. При цьому Путін раніше повідомляв, що російське суспільство нібито готове до нової фази зростання.

Також додамо, що у курс російського рубля у 2023 році неодноразово фіксував серйозні обвали на ринку та навіть входив до трійки найслабших валют у світі. За словами Путіна, ситуація на фінансовому ринку залишається стабільною, а курс національної валюти "плаває" з врахуванням різних факторів впливу.