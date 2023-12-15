Во время так называемой "прямой линии" глава Кремля извинялся за проблему, связанную с ростом цен в России. Более того, он даже указал на ответственных.

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Путин извинился перед россиянкой за цены на яйца

Во время пресс-конференции российская пенсионерка спросила Путина об инфляции. В частности, она упомянула о стремительном подорожании яиц и мяса курятины в стране. Согласно официальным данным, яйца в России подорожали на 40% с начала года.

К этому частично привела нехватка ключевых категорий товаров и ограничения, которые ввели против России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Я прошу прощения за это. Но это провал работы правительства,

– ответил Путин.

Российский президент также заявил, что объем производства в стране не увеличился несмотря на серьезный спрос и даже "пообещал", что ситуация изменится в ближайшем будущем.

К теме! В октябре Владимир Путин издал указ, согласно которому экспортеры обязаны продавать валюту, которую они получают за продажу товаров за пределами России.

Напомним, что рост цен – это далеко не единственная проблема экономики России, страдающая санкциями Запада и существенным ростом военных расходов. Экономисты прогнозируют, что Россию ждет мрачное будущее. При этом Путин ранее сообщал, что российское общество якобы готово к новой фазе роста.

Также добавим, что в курсе российского рубля в 2023 году неоднократно фиксировал серьезные обвалы на рынке и даже входил в тройки самых слабых валют в мире. По словам Путина, ситуация на финансовом рынке остается стабильной, а курс национальной валюты "плавает" с учетом разных факторов влияния.