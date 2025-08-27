Американські та інші західні офіційні особи висловлюють занепокоєння тим, що в'єтнамський вольфрамовий рудник і переробний завод можуть перейти під контроль Китаю. Це потенційно ускладнить доступ до великого джерела цього стратегічно важливого мінералу.

Чому Китай хоче контролювати копальню вольфраму у В'єтнамі?

Загострення торговельної напруженості між США і Китаєм призвело до того, що Китай, найбільший у світі постачальник вольфраму, обмежив експорт цього металу та інших ключових мінералів у відповідь на тарифну політику США, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "У нас більше карт": Трамп хоче рідкісні метали Китаю

Комплекс Nui Phao на півночі В'єтнаму належить Masan High-Tech Materials, дочірній компанії місцевого конгломерату Masan, який висловив зацікавленість у продажу активу з видобутку рідкісних металів.

Джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що дві китайські компанії звернулися до іноземних фірм з проханням виступити в якості їх довірених осіб в торгах за частку в бізнесі – це дозволило б їм впливати, не заявляючи публічно про свої інтереси.

Чому Китаю буде складно купити копальню вольфраму?

Продаж акцій може зіткнутися з опором Ханоя, який раніше перешкоджав китайській участі в стратегічно чутливих секторах.

Проте В'єтнам дозволив масштабні китайські інвестиції у виробничий сектор, а також спільні проєкти з будівництва залізниць, які раніше багато в'єтнамців вважали небезпечними з погляду національної безпеки.

Що таке комплекс Nui Phao? Nui Phao – одна з найбільших копалень вольфраму за межами Китаю. Вона щорічно видобуває приблизно 3,4 тисячі тонн цього рідкісного металу та є однією з найбільших за межами КНР. Прилеглий до копальні переробний завод також є одним з найбільших за межами Китаю, його потужність становить 6,5 тисячі тонн на рік. Він виробляє широкий спектр вольфрамової продукції.

За словами джерел Reuters, за останні місяці американський дипломат та інші західні офіційні особи неодноразово відвідували комплекс Nui Phao. Один із чиновників зазначив, що візити були спрямовані на "демонстрацію підтримки" – Захід зацікавлений у тому, щоб постачання вольфраму не контролювалися Китаєм.