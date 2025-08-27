Американские и другие западные официальные лица выражают обеспокоенность тем, что вьетнамский вольфрамовый рудник и перерабатывающий завод могут перейти под контроль Китая. Это потенциально затруднит доступ к крупному источнику этого стратегически важного минерала.

Почему Китай хочет контролировать рудник вольфрама во Вьетнаме?

Обострение торговой напряженности между США и Китаем привело к тому, что Китай, крупнейший в мире поставщик вольфрама, ограничил экспорт этого металла и других ключевых минералов в ответ на тарифную политику США, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Комплекс Nui Phao на севере Вьетнама принадлежит Masan High-Tech Materials, дочерней компании местного конгломерата Masan, который выразил заинтересованность в продаже актива по добыче редких металлов.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что две китайские компании обратились к иностранным фирмам с просьбой выступить в качестве их доверенных лиц в торгах за долю в бизнесе – это позволило бы им оказывать влияние, не заявляя публично о своих интересах.

Почему Китаю будет сложно купить рудник вольфрама?

Продажа акций может столкнуться с сопротивлением Ханоя, который ранее препятствовал китайскому участию в стратегически чувствительных секторах.

Однако Вьетнам разрешил масштабные китайские инвестиции в производственный сектор, а также совместные проекты по строительству железных дорог, которые ранее многие вьетнамцы считали опасными с точки зрения национальной безопасности.

Что такое комплекс Nui Phao? Nui Phao – один из крупнейших рудников вольфрама за пределами Китая. Она ежегодно добывает примерно 3,4 тысячи тонн этого редкого металла и является одной из крупнейших за пределами КНР. Прилегающий к руднику перерабатывающий завод также является одним из крупнейших за пределами Китая, его мощность составляет 6,5 тысячи тонн в год. Он производит широкий спектр вольфрамовой продукции.

По словам источников Reuters, за последние месяцы американский дипломат и другие западные официальные лица неоднократно посещали комплекс Nui Phao. Один из чиновников отметил, что визиты были направлены на "демонстрацию поддержки" – Запад заинтересован в том, чтобы поставки вольфрама не контролировались Китаем.