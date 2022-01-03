Як Україні стати менш енергозалежною від наших ключових імпортерів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів керівник консалтингового агентства ADASTRA Agency Віктор Карвацький.

Важливо Логістична криза "крокує" світом: як перетворити цю проблему на джерело доходу

Скраплений газ з Катару

Одним зі сценаріїв отримання скрапленого газу (СПГ) є будівництво СПГ-терміналу. Україні варто робити акцент на співпраці з Катаром у цьому контексті.

Річ у тім, що історично ідея побудови такого терміналу зіткнулася з опором Туреччини, яка не бажала давати дозвіл на прохід танкерів зі скрапленим газом через Босфор і Дарданелли. Адже, згідно із конвенцією Монтре, турки контролюють ці протоки. Але зважаючи на потепління відносин між Дохою та Анкарою з часів Арабської Весни, Ердоган може дозволити втілити спільний з Катаром проєкт терміналу за умови долучення Туреччини до торгівлі цим газом. Віктор Карвацький Керівник консалтингового агентства ADASTRA Agency

Експерт додав, що Україна також може запропонувати туркам свої підземні газосховища з місткістю 36 мільярдів кубів.

Власний видобуток

За словами Віктора Карвацького, з 1991 року показники газовидобування в Україні приблизно на рівні 20 мільярдів кубометрів щорічно. При цьому обсяги дещо падають.

Зверніть увагу! В Україні працює державна компанія "Укргазвидобування" та ще 7 – 8 приватних компаній, що видобувають щорічно по 200 – 300 мільйонів кубів. Відповідно при споживанні в 30 мільярдів кубометрів утворюється дефіцит у розмірі 10 мільярдів.

Потрібно нарощувати видобуток газу. От тільки у нас із цим можуть виникнути проблеми, як це вже було із родовищем "Дельфін". Американські нафтогазові компанії тоді подали заявки, засвідчивши своє бажання займатися розробкою родовища, але невдовзі "Нафтогаз" цей конкурс згорнув. У підсумку самому ж "Нафтогазу" ділянка з родовищем і дісталася. Такі махінації інвестклімату не сприяють,

– розповідає Віктор Карвацький.

Перспективи для України

Експерт виділяє й позитивні моменти: Україна підписала угоди про розподіл продукції з компанією з Чехії та ще однією зі Словаччини. Тож процес запущено, а перспективи – хороші. Адже як нагадує Карвацький, наші надра містять в собі до 1 трильйона кубометрів.