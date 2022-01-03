Как Украине стать менее энергозависимой от наших ключевых импортеров в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал руководитель консалтингового агентства ADASTRA Agency Виктор Карвацкий.

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Сжиженный газ из Катара

Одним из сценариев получения сжиженного газа (СПГ) есть строительство СПГ-терминала. Украине следует делать акцент на сотрудничестве с Катаром в этом контексте.

Дело в том, что исторически идея построения такого терминала столкнулась с сопротивлением Турции, не желавшей давать разрешение на проход танкеров с сжиженным газом через Босфор и Дарданеллы. Ведь, согласно конвенции Монтре, турки контролируют эти проливы. Но ввиду потепления отношений между Дохой и Анкарой со времен Арабской Весны Эрдоган может позволить воплотить совместный с Катаром проект терминала при условии присоединения Турции к торговле этим газом. Виктор Карвацкий Руководитель консалтингового агентства ADASTRA Agency

Эксперт добавил, что Украина также может предложить туркам свои подземные газохранилища с емкостью 36 миллиардов кубов.

Собственная добыча

По словам Виктора Карвацкого, с 1991 года показатели газодобычи в Украине примерно на уровне 20 миллиардов кубометров ежегодно. При этом объемы несколько падают.

Обратите внимание! В Украине работает государственная компания "Укргаздобыча" и еще 7 – 8 частных компаний, добывающих ежегодно по 200 – 300 миллионов кубов. Соответственно, при потреблении в 30 миллиардов кубометров образуется дефицит в размере 10 миллиардов.

Необходимо наращивать добычу газа. Вот только у нас с этим могут возникнуть проблемы, как это было с месторождением "Дельфин". Американские нефтегазовые компании тогда подали заявки, засвидетельствовав свое желание заниматься разработкой месторождения, но вскоре "Нефтегаз" этот конкурс свернул. В итоге самому же "Нафтогазу" участок с месторождением и достался. Такие махинации инвест климату не способствуют,

– рассказывает Виктор Карвацкий.

Перспективы для Украины