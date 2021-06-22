Найдорожче IPO у Південній Кореї

Компанія Krafton стане публічною вже у липні цього року. Це IPO може стати найдорожчим за історію Південної Кореї, адже його оцінюють в 5,6 трильйона вон (4,9 мільярда доларів).

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Що таке IPO Це перший публічний продаж акцій (чи інших цінних паперів) приватної компанії, тобто її вихід на біржу. Після цього будь-хто може стати інвестором компанії та заробити на зростанні її акцій.

Хто у виграші

Засновник Krafton Inc. Чанг Бюнг-гю може збагатитися. За умов успішного IPO він може стати мільярдером – з 3,5 мільярдами доларів. За собою він планує залишити 14% акцій компанії.

Статки його дружини Чун Сен Хе можуть сягнути 206 мільйонів доларів.

Збагатиться й виконавчий директор компанії – 336 мільйонів доларів.

Зміна трендів серед мільйонерів

У Південній Кореї суттєво трансформується верхівка багатіїв. Якщо раніше це були члени сімей, що керують корпораціями з багаторічною історією, то тепер це технологічні лідери, які зробили себе самі.

Спадок – це вже не єдиний спосіб збагатитися. Цей новий тип створення багатства додає динамізму економіці Південної Кореї,

– заявила Парк Джу-гун з Leaders Index.

Як Чанг Бюнг-гю розбудував свою імперію

У 1997 році Чанг створив онлайн-месенджер , який був популярний серед молоді. Розвивати його не вдалося через призов на військову службу.



, який був популярний серед молоді. Розвивати його не вдалося через призов на військову службу. Після цього він заснував пошукову систему і продав її компанії, яка зараз є найбільшим пошуковиком у Південній Кореї – Naver Corp.



і продав її компанії, яка зараз є найбільшим пошуковиком у Південній Кореї – Naver Corp. За ці гроші він створив фірму венчурного капіталу та почав інвестувати в стартапи на ранніх стадіях.



та почав інвестувати в стартапи на ранніх стадіях. А вже у 2007 році він та заснував Krafton , який тоді був відомий як Bluehole Inc.



, який тоді був відомий як Bluehole Inc. У 2015 році Чанг придбав кілька ігрових студій. В одній з них працював Кім – хлопець запропонував створити онлайн-гру, де гравці змагатимуться між собою, допоки не залишиться один.



PUBG стала найуспішнішим проєктом компанії / Фото Unsplash

Я чекав на затвердження три місяці. Пізніше я почув, що Чангу було важко повірити в цю ідею, оскільки план був дивним чином надто досконалим,

– сказав автор гри Кім.

Станом на березень 2021 року продали понад 75 мільйонів одиниць гри PUBG на ПК та консолі. А мобільна версія стала найбільш завантажуваною грою у понад 150 країнах.

Цікаво, що у компанії очікували продати хоча б 400 тисяч одиниць, щоб відбити гроші.

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