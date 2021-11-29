В 2020 году криптоинвестор приобрел 70 триллионов цифровых монет Shiba inu. Этот токен дебютировал на рынке 1 августа того же года.

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Инвестор заработал миллиарды долларов благодаря Shiba inu

Инвестор вложил в новую на тот момент криптовалюту примерно 8 тысяч долларов. Тогда стоимость этой монеты колебалась на уровне 0,000000000189 доллара за штуку. За 14 месяцев цена криптовалюты выросла до 0,00007941 доллара за монету или на 7 миллионов процентов. За это время владелец триллионов цифровых монет превратил почти 8 тысяч долларов примерно в 5,7 миллиарда долларов.

По данным исследования компании Bacancy Technology, Shiba inu в 2021 году вошла в тройку криптовалют с наибольшим количеством запросов у Google. Shiba inu заняла третье место, поскольку в среднем за месяц 2,8 миллиона поисковых запросов касаются именно этой цифровой монеты. Первое место в рейтинге занимает биткоин с 22 миллионами запросов в месяц, а второе – Ethereum из 6,3 миллиона запросов.

Shiba inu принесла инвестору миллиарды долларов / Фото Unsplash

Актуальная стоимость Shiba inu по состоянию на 29 ноября 2021 года согласно CoinDesk: