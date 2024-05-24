Накопичення українців у банках зростають: як змінилася ситуація за місяць

Українці все більше грошей зберігають у банках. За місяць ця сума зросла на мільярди гривень.

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє, що накопичення українців у банках зростають останні три місяці. Варто наголосити, що на сьогодні всі банки України (63) є учасниками Фонду гарантування вкладів.

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Збереження українців в банках зростають

Станом на 1 травня 2024 року сумарно вклади фізичних осіб ( в тому числі фізичних осіб-підприємців) в українських банках оцінили у 1 244,2 мільярда гривень. З початку квітня ця сума зросла на 15,8 мільярда доларів.

Крім того, відомо, що збереження фізичних осіб у банках у національній валюті становлять 801,6 мільярда гривень. Цей показник зріс на 12,5 мільярда гривень за квітень. Тоді як на збереження в іноземній валюті припадає 442,6 мільярда гривень. За місяць зафіксували зростання у 3,3 мільярда гривень.

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб уточнили, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня поточного року становила 3,3%, а сума їхніх вкладів становить 139,4 мільярда гривень. Тобто ця група осіб відповідає за 11,2% від загальної суми вкладів.

Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Це установа, яка від імені держави гарантує повернення вкладів кожному вкладнику в разі ліквідації банку.

Нагадаємо, що НБУ готує нові обмеження для переказів з картки на картку (Р2Р-перекази). Центробанк запровадить нові обмеження у зв'язку зі збільшенням тіньових фінансових операцій, які також відомі як "дропи" або "грошові мули".