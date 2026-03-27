Це врятує ваші накопичення: саме так треба вкладати гроші
- Для збереження та примноження накопичень важливо вкладати в різні види активів, такі як акції, нерухомість, ОВДП.
- Рекомендується диверсифікувати інвестиції за географією, валютами та галузями економіки, щоб мінімізувати ризики.
Накопичення потрібно формувати правильно. Саме так можна не тільки зберегти кошти, а і – примножити їх. Як правильно відкладати гроші, читайте далі.
Як потрібно відкладати гроші?
Щоб якісно відкладати, потрібно вкладати у різні види активів, повідомляє "Гаразд".
Цей розподіл називається диверсифікацією. Тобто, правильний інвестиційний портфель формується через вкладення одразу у декілька напрямків. При цьому, важливо обирати активи за такими характеристиками:
- Класи активів
Вкладати треба у різні види активів. Наприклад, в акції, нерухомість, ОВДП.
- Географія
Важливо обирати активи з різних регіонів. Таким чином можна убезпечити себе від кризи.
- Валюта
Найкраще розподіляти гроші між різними валютами. Наприклад, відкладати у доларах та євро.
До того ж розподіляти активи можна за галузями економіки. Наприклад, вкладати у сферу енергетики, охорони здоров'я чи технологій. Завдяки інвестуванню у різні галузі, ви зменшите ризик втрат від занепаду певної царини, повідомляє Unex Bank.
Не вкладай усе в один інструмент. Навіть якщо акції здаються найперспективнішими, диверсифікація інвестицій передбачає розподіл між різними видами активів для інвестицій: акції, облігації, нерухомість, золото, криптовалюта. Це дозволяє знизити ризики інвестицій та не залежати від одного ринку.
Важливо! Експерти рекомендують почати з формування фінансової подушки, а уже потім інвестувати.
Як правильно диверсифікувати дохід?
Важливо диверсифікувати дохід, аби почувати себе впевненіше. Наприклад, окрім зарплати людина може отримувати гроші через підробітки чи інвестиції.
Не менш важливо уважно підійти до витрат. Зокрема, скоротити імпульсивні чи надмірні покупки. Для цього необхідно формувати бюджет та раціонально розподіляти кошти.