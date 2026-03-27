Це врятує ваші накопичення: саме так треба вкладати гроші

Накопичення потрібно формувати правильно. Саме так можна не тільки зберегти кошти, а і – примножити їх. Як правильно відкладати гроші, читайте далі.

Як потрібно відкладати гроші?

Щоб якісно відкладати, потрібно вкладати у різні види активів, повідомляє "Гаразд".

Цей розподіл називається диверсифікацією. Тобто, правильний інвестиційний портфель формується через вкладення одразу у декілька напрямків. При цьому, важливо обирати активи за такими характеристиками:

Класи активів

Вкладати треба у різні види активів. Наприклад, в акції, нерухомість, ОВДП.

Географія

Важливо обирати активи з різних регіонів. Таким чином можна убезпечити себе від кризи.

Валюта

Найкраще розподіляти гроші між різними валютами. Наприклад, відкладати у доларах та євро.

До того ж розподіляти активи можна за галузями економіки. Наприклад, вкладати у сферу енергетики, охорони здоров'я чи технологій. Завдяки інвестуванню у різні галузі, ви зменшите ризик втрат від занепаду певної царини, повідомляє Unex Bank.

Аліна Компанець Директор з маркетингу Unex Bank Не вкладай усе в один інструмент. Навіть якщо акції здаються найперспективнішими, диверсифікація інвестицій передбачає розподіл між різними видами активів для інвестицій: акції, облігації, нерухомість, золото, криптовалюта. Це дозволяє знизити ризики інвестицій та не залежати від одного ринку.

Важливо! Експерти рекомендують почати з формування фінансової подушки, а уже потім інвестувати.

Як правильно диверсифікувати дохід?