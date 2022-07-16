З-поміж іншого, лідери затвердили спільні кроки щодо гарантій енергетичної безпеки та підтримки балансу нафтових ринків світу. Крім того, очільники обидвох держав заявили про свою прихильність щодо надання критично важливої допомоги українському народу.

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Зустріч президента США з лідерами Саудівської Аравії

Джозеф Байден відвідав відому "економічну столицю" Саудівської Аравії Джидду, де зустрівся, зокрема, з королем країни Салманом ібн Абдул-Азізом Аль Саудом та його спадкоємцем, принцом Мухаммедом бен Сальманом.

Енергетична безпека

Одним із ключових результатів зустрічі було те, що лідери домовились про нову співпрацю у галузі енергетичної безпеки – Саудівська Аравія взяла на себе зобов'язання підтримувати баланс світових нафтових ринків.

Зокрема, країна Близького Сходу прийняла рішення збільшити рівень видобутку енергоресурсу на 50% від запланованого у липні та серпні цього року. У США переконані, що цей та подальші кроки у цьому напрямку, які очікуються найближчими тижнями, повинні значно стабілізувати глобальні ринки.

У нас була хороша дискусія щодо гарантування глобальної енергетичної безпеки та адекватного постачання нафти з метою підтримки світового економічного зростання. Все це розпочнеться найближчим часом,

– прокоментував Джозеф Байден на брифінгу за результатами зустрічі.

Крім того, президент США зауважив, що загалом на Близькому Сході він провів цілу низку зустрічей, які тривали понад 2 години. За цей час, за словами Байдена, вдалось ухвалити чимало історичних рішень.

Інвестиції в екологічно чисту енергетику

До слова, в офіційному комюніке, опублікованому Білим домом, йдеться, що у контексті енергетичної співпраці, обидві сторони привітали початок спеціальної програми партнерства з просування екологічно чистої енергії, яка передбачає значні інвестиції з метою боротьби проти змін клімату.

Особливу увагу програма концентрує на відновлювальній енергетиці, розвитку людського потенціалу у галузі ядерної енергетики, співпраці країн в аспектах регулювання ядерної безпеки та утилізації відходів, розробки сталих матеріалів тощо.

Підтримка України

Додамо, що лідери обидвох країн також підкреслили важливість стратегічного економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема на тлі нинішньої ситуації в Україні та наслідків війни росії проти нашої держави.

США та Саудівська Аравія наголосили на важливості дотримання норм міжнародного права, територіальної цілісності та суверенітету України. Лідери підтвердили свою відданість у наданні критично важливої допомоги українському народу, а також у забезпеченні безперешкодного експорту українського зерна з метою пом'якшення глобальної продовольчої кризи, яка, зокрема, загрожує голодом низці держав Близького Сходу та Африки.

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