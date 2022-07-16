Среди прочего лидеры утвердили совместные шаги по поводу гарантий энергетической безопасности и поддержанию баланса нефтяных рынков мира. Кроме того, главы обоих государств заявили о приверженности оказанию критически важной помощи украинскому народу.

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Встреча президента США с лидерами Саудовской Аравии

Джозеф Байден посетил известную "экономическую столицу" Саудовской Аравии Джидду, где встретился, в частности, с королем страны Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и его наследником, принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Энергетическая безопасность

Одним из ключевых результатов встречи было то, что лидеры договорились о новом сотрудничестве в сфере энергетической безопасности – Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мировых нефтяных рынков.

В частности, страна Ближнего Востока приняла решение увеличить добычу энергоресурса на 50% от запланированного в июле и августе этого года. В США убеждены, что эти и дальнейшие шаги в этом направлении, которые ожидаются в ближайшие недели, должны значительно стабилизировать глобальные рынки.

У нас была хорошая дискуссия по поводу гарантирования глобальной энергетической безопасности и адекватной поставки нефти с целью поддержания мирового экономического роста. Все это начнется в ближайшее время,

– прокомментировал Джозеф Байден на брифинге по результатам встречи.

Кроме того, президент США отметил, что в общей сложности на Ближнем Востоке он провел целый ряд встреч, которые длились более 2 часов. За это время, по словам Байдена, удалось принять немало исторических решений.

Инвестиции в экологически чистую энергетику

К слову, в официальном коммюнике, опубликованном Белым домом, говорится, что в контексте энергетического сотрудничества обе стороны поприветствовали начало специальной программы партнерства по продвижению экологически чистой энергии, которая предусматривает значительные инвестиции в целях борьбы против изменений климата.

Особое внимание программа концентрирует на возобновляемой энергетике, развитии человеческого потенциала в области ядерной энергетики, сотрудничестве стран в аспектах регулирования ядерной безопасности и утилизации отходов, разработке устойчивых материалов и тому подобное.

Поддержка Украины

Добавим, что лидеры обеих стран также подчеркнули важность стратегического экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности, на фоне нынешней ситуации в Украине и последствий войны россии против нашего государства.

США и Саудовская Аравия отметили важность соблюдения норм международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины. Лидеры подтвердили свою преданность в оказании критически важной помощи украинскому народу, а также в обеспечении беспрепятственного экспорта украинского зерна с целью смягчения глобального продовольственного кризиса, который, в частности, угрожает голодом ряду государств Ближнего Востока и Африки.

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