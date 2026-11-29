Adv

Що відомо про нову військову облігацію

Наприкінці листопада в мобільному додатку Дія з'явилася нова військова облігація "Єнакієве", названа на честь тимчасово окупованого міста на Донеччині.

Вартість становить від 1 053,33 гривні за одиницю, а дохідність – 15,5% річних (без жодних податків). Отримати виплату можна буде 19 січня 2028 року.

Зауважте! На відміну від благодійних внесків на потреби армії, купівля таких цінних паперів передбачає повернення вкладених грошей із відсотками. Фактично громадяни позичають державі кошти, які вона використовує, зокрема, для забезпечення Сил оборони зброєю, дронами та спорядженням.

Наприклад, інвестувавши 10 533 гривні у придбання 10 облігацій "Єнакієве", українці отримають 12 265 гривень. Відповідно, чистий заробіток становитиме 1 732 гривні.

Як купити такі цінні папери

Для придбання державних цінних паперів не обов'язково відвідувати відділення банку. Здійснити операцію безпосередньо зі смартфона можуть повнолітні громадяни України, які мають верифікований РНОКПП і Дія.Підпис.

Відкрийте додаток Дія, на головному екрані виберіть "Військові облігації". Знадіть "Єнакієве", зазначте бажану кількість цінних паперів та брокера. Підтвердьте та оплатіть покупку.

Як купити нову військову облігацію в Дії / Колаж 24 Каналу, скриншоти

У день погашення гроші автоматично надійдуть на Дія.Картку.

До слова, від початку роботи відповідної послуги в застосунку українці придбали вже понад 37,8 мільйона військових облігацій, інвестувавши в такий спосіб понад 39,3 мільярда гривень. Проєкт реалізували Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку й Нацбанк.

Нагадаємо, у коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також розповідав, що наразі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) можуть бути вигіднішими за банківські депозити. Дохідність окремих випусків сягає 15,5 – 16% річних, а додатковою перевагою є відсутність оподаткування: фізичні особи в такому разі звільнені від сплати ПДФО та військового збору.