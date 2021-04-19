Військова загроза з боку Росії завдає великої шкоди інвестиціям в Україну, – глава Мінфіну

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Росія підвела війська до кодонів з Україною. У Міністерстві фінансів звітують про негативні наслідки для фінансового становища України.
Перші три місяці 2021 року Україна активно залучала інвестиції через ОВДП та євробонди. В результаті вдалося перевиконати план запозичень на внутрішньому ринку. Це дало істотний запас ліквідності.
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Проте міністр фінансів Сергій Марченко висловив непевність щодо майбутнього.
Зараз військова риторика з боку Росії завдає великої шкоди. Умови для запозичень теж, м'яко кажучи, не дуже позитивні,
– визнає міністр.
Зараз інформаційний фон, пов'язаний з агресивними діями Росії створює нервозність на ринках що відповідно відбивається і на котируваннях євробондів України, і на активності інвесторів на внутрішньому ринку
Сергій Марченко про наслідки підведення військ / Фото Економічна правда
Сергій Марченко розповів, що інвестори зайняли вичікувальну позицію і зараз менше інвестують.
Цей інформаційний фон, який, я вважаю, створюється штучно і нам не допомагає - це факт,
– резюмує Марченко.