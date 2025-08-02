Як нафтовий ринок реагує на війну в Україні?

Через війну в Україні нафта дорожчає, адже на ринку скорочується пропозиція. Зокрема, через санкції проти Росії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Після того як ЄС затвердив 18-й пакет санкцій, ринок нафти, буквально "встав", тобто, ціни майже не змінювалися. Зазначимо, що цим рішенням Європи було заборонено імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської сировини в третіх країнах.

Як ще війна в Україні впливає на ринок нафти:

змінюються ланцюги постачання, відповідно, можуть зростати ціни через ускладнену логістику;

фактор війни створює на ринку нафти невизначеність;

погіршується енергетична безпека;

змінюється енергетична політика, до прикладу, деякі держави починають переорієнтовуватись саме на відновлювані джерела енергії.

Зверніть увагу! Як зазначає UkrInvest, війна в Україні змінює глобальне інвестиційне середовище, зокрема, в секторі видобування нафти. Тобто, компанії вимушені переглядати свої пріоритети та стратегії.