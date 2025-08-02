Как нефтяной рынок реагирует на войну в Украине?

Из-за войны в Украине нефть дорожает, ведь на рынке сокращается предложение. В частности, из-за санкций против России, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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После того как ЕС утвердил 18-й пакет санкций, рынок нефти, буквально "встал", то есть, цены почти не менялись. Отметим, что этим решением Европы был запрещен импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.

Как еще война в Украине влияет на рынок нефти:

меняются цепи поставок, соответственно, могут расти цены из-за усложненной логистики;

фактор войны создает на рынке нефти неопределенность;

ухудшается энергетическая безопасность;

меняется энергетическая политика, к примеру, некоторые государства начинают переориентироваться именно на возобновляемые источники энергии.

Обратите внимание! Как отмечает UkrInvest, война в Украине меняет глобальную инвестиционную среду, в частности, в секторе добычи нефти. То есть, компании вынуждены пересматривать свои приоритеты и стратегии.