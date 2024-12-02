Россия пессимистично настроена относительно снятия санкций и возвращения валютных резервов

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит сценарий, в котором Россия может рассчитывать на снятие санкций в ближайшее время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что речь идет о санкционных ограничениях, которые Запад ввел в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

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Костин, для примера, вспомнил о правках Джексона – Веника – американского закона, который разработали во времена холодной войны. Этот документ ограничивал торговые отношения с СССР из-за прав религиозных меньшинств на эмиграцию. Этот закон отменили только в 2012 году.

Кроме того, банкир считает, что России не удастся вернуть свои валютные резервы, которые заморозил Запад еще в 2022 году. По его мнению, Запад использует эти средства на восстановление Украины. При этом он отметил, что необходимая сумма может превышать объем российских резервов.

Костин добавил, что может возникнуть следующая ситуация: Запад решит оплатить восстановление Украины российскими резервами, а потом выставит такой счет, что даже этого не хватит. Речь идет о почти 300 миллиардах долларов, которые Россия разместила в Европе, США и Австралии.