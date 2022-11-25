Війна Росії проти України спровокувала серйозний економічний бум у 3 країнах

Повномасштабна війна Росії проти України стала випробування для всього світу. Зокрема, в економомічному плані. Проте для кількох країн це стало поштовхом для розвитку.

Йдеться про економіки Грузії, Вірменії та Туреччина. Ці країни отримують вигоду від припливу російських громадян та капіталів.

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Три країни виграють від війни Росії в Україні

Міжнародний валютний фонд скорегував свій прогноз щодо економічного зростання в Грузії у 2022 році, збільшивши цей показник на 10%. Для контексту, у квітні вказували цифру на рівні 3%, згідно з офіційними даними від МВФ.

У Грузії, понад 20% якої досі окуповано Росією, зафіксувала суттєвий приріст капіталу цього року. Лише у жовтні на державу-агресорку припадало майже 60% притоку іноземного капіталу в Грузії. У порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році загальний показник виріс на 725%.

З лютого до жовтня 2022 року росіяни перевели на грузинські рахунки понад 1,4 мільярда доларів США. Рік тому ця цифра становила 314 мільйонів доларів, згідно з даними центрального банку Грузії.

Схожу динаміку зафіксували в Туреччині та Вірменії. Вказують про економічне зростання на 5% та 11% відповідно. Це сталося завдяки великому надходженню зовнішніх доходів, капіталу та робочої сили.

Ці країни протистояли санкціям Заходу проти офіційної Москви, дозволяючи росіянам та їхнім грошам вільно перетинати кордони. Для прикладу, у 2022 році на росіян припала істотна частка загальних продажів нерухомості у Туреччині.