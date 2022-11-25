Речь идет об экономиках Грузии, Армении и Турции. Эти страны получают выгоду от притока русских людей и капиталов.

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Международный валютный фонд скорректировал свой прогноз по экономическому росту в Грузии в 2022 году, увеличив этот показатель на 10%. Для контекста в апреле указывали цифру на уровне 3%, согласно официальным данным от МВФ.

Кроме того, в Грузии, более 20% которой до сих пор оккупировано Россией, зафиксировала существенный прирост капитала в этом году. Только в октябре на государство-агрессора припадало около 60% притока иностранного капитала в Грузии. В сравнении с аналогичным периодом в 2021 году общий показатель вырос на 725%.

С февраля по октябрь 2022 года россияне перевели на грузинские счета более 1,4 миллиарда долларов США . Год назад эта цифра составила 314 миллионов долларов, согласно данным центрального банка Грузии.

Похожую динамику зафиксировали в Турции и Армении. Указывают об экономическом росте на 5 % и 11% соответственно. Это произошло благодаря большому поступлению внешних доходов, капитала и рабочей силы.

Эти страны противостояли санкциям Запада против официальной Москвы, позволяя россиянам и их деньгам свободно пересекать границы. К примеру, в 2022 году на россиян припала существенная доля общих продаж недвижимости в Турции.