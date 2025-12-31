Платить зовсім не Москва: хто насправді фінансує війну Росії проти України

Після 2022 року, Росія щорічно витрачає на війну колосальні гроші. Ці витрати б'ють саме по платниках податків. Для розуміння, з початку повномасштабної війни такі видатки сягнули 550 мільярдів доларів.

Як на росіян впливає війна проти України?

Потрібно розуміти, що ця сума витрат рівна 24 річним бюджетам Росії на вищу освіту або 22 бюджетам на охорону здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Цікаво, що більша частина цих витрат – 59% засекречена. В цифрах ця ситуація виглядала так:

за відкритими статтям витрачено 4,816 трильйона рублів;

а от за прихованими – 7,038 трильйонів рублів, повідомляє російське видання The Moscow Times. .

Цікаво! У річному вимірі частка видатків зросла на 39%.

Фінансування війни Кремль перекладає на населення через нові податки та зростання цін. За умов, коли будь-яка антивоєнна критика карається як "зрада", простір для публічного невдоволення практично зник. Як наслідок, у 2022 – 2025 роках ціни для росіян зростали безперервно,

– зазначає розвідка.

Як на кризу в Росії реагують російські гіганти?

"Газпром" відчув значну кризу, зокрема, внаслідок санкцій. До того ж "вдарила" по компанії втрата європейських ринків.

Аби компенсувати це, "Газпром" ввів зміни для внутрішніх споживачів. Йдеться, наприклад, про здорожчання комунальних послуг.

Середня вартість комунальних послуг зросла на 43%, а на наступний рік уже задекларовано підвищення ще на близько 14%,

– повідомляє розвідка.

Які ще зміни відчутні в Росії зараз?