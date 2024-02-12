Ізраїль збирається випустити облігації через війну з ХАМАС

Ізраїль хоче випустити дуже багато облігацій, аби покрити свої витрати на війну з ХАМАС. Трохи раніше кредитний рейтинг країни впав до рівня А2.

Ізраїль випустить облігації

Облігації планують випустити як у шекелях, так і в іноземній валюті. Ймовірно, уряд надасть перевагу для ринків боргових зобов'язань в національній валюті, тим самим збільшуючи свою емісію.

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Попри це країна все одно має намір продати більше облігацій в іноземній валюті. Варто зазначити, зараз країна зазнає тиску від інших країн, зокрема США, через війну з ХАМАС.

Нещодавно міжнародна рейтингова агенція Moody's понизила кредитний рейтинг Ізраїлю до рівня А2. Це сталося через політичні та економічні ризики для країни у зв'язку з війною.

Однією із основних причин пониження рейтингу країни є також послаблення виконавчих та законодавчих інституцій і його фіскальної міцності у найближчому майбутньому.

Попри такі економічні складнощі Ізраїль досі перебуває на одному інвестиційними рівні з такими країнами, як Іспанія та Польща.