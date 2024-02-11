За даними МВФ, долар займає частку в 59,17% світових резервів. Але звідки і коли з’явився, чому має таку назву та з чого починався шлях найпопулярнішої банкноти?

Цікаво Китай готовий інвестувати понад пів мільярда доларів в Афганістан: усе заради чорного золота

Як з’явився долар

У часи британських колоній гроші були номіновані здебільшого у фунтах, шилінгах та пенсах, однак часто їх суттєво не вистачало. "Готівкою" для оплати товарів та послуг могли слугувати золото й срібло, тютюн, земельні ділянки, шкури та мушлі. З подібних розрахунків і походить сленгова назва "бакс", адже "buckskin" — це оленяча шкура.

Деякі колонії намагалися випускати власні паперові банкноти, однак безуспішно. Через це почали використовувати іноземні монети, найпопулярнішими з них були іспанські долари. Це призвело до того, що американці поступово звикли називати гроші саме "доларами", а не "фунтами".

У 1775 році, під час американської революції, Континентальний конгрес випустив так звані "континентальні гроші", які мали забезпечити потреби воєнного фінансування. Однак видрукували їх занадто багато, тому ця валюта зазнала нестримної інфляції.

Початок історії долара США

У 1792 році Конгрес США ухвалив Монетний акт, який закріпив долар у статусі грошової одиниці Сполучених Штатів. Цей закон також створив Монетний двір – установу, призначену для регулювання та контролювання карбування монет.

Цікаво, що цей акт встановлював також і покарання за підробку грошей – смертну кару. Проте іноземні монети, зокрема з Іспанії, Франції, Великобританії та Португалії продовжували залишатися законним засобом платежу ще впродовж 65 років, аж до 1857 року.

Пошук стабільності через громадянську війну

У 1861 році Конгресу необхідно було знайти практичний шлях вирішення питання фінансування Громадянської війни. Проблема полягала в тому, що впродовж 1830 – 1860-х років банки безконтрольно випускали власні гроші, а срібні та золоті доларові монети були в дефіциті. Рішенням стали перші офіційні державні паперові купюри номіналом 5, 10 і 20 доларів.

Долар був спробою пошуку стабільності / Фото Pixabay

Гроші північних штатів також називали "ґрінбеки" — через зелений (green) колір на звороті (back). За час Громадянської війни Конфедерація випустила паперові гроші загальною вартістю приблизно в мільярд доларів, однак вони втратили свою цінність після її програшу.

Наступні 100 років після закінчення Громадянської війни були періодом злетів та падінь долара, однак головним залишається той факт, що він пережив історичний розвиток від "краху континентальної валюти" до звання "основної резервної валюти у світі".

Подорож у минуле: що можна було придбати за долар більш як 120 років тому

Людина з одним доларом у гаманці сьогодні великої купівельної спроможності не має. Однак, якби існувала можливість потрапити до США на початку 1900-х років, за ці ж гроші можна було б придбати набагато більше. Згідно з даними калькулятора інфляції, 1 долар у 1900 році був еквівалентний приблизно 36,52 зараз.

Наприклад, всього за долар звичайні американці могли отримати понад 30 кілограмів картоплі, пів кілограма кави або чаю "Ліптон", приблизно 9 пляшок недорогого вина, 20 упаковок печива та пів кілограма шоколаду.

Раніше на долар можна було розгулятися / Фото Freepic

За один "бакс" можна було навіть оновити гардероб: стільки коштувала нова жіноча блуза або чоловіча сорочка. На початку ХХ століття серед жінок популярним було носіння капелюшків: модні та вишукані для особливих випадків коштували від 3 доларів, а прості повсякденні берети — всього долар.

Також можна було придбати аж десять краваток (по 10 центів за кожну), які на той час були звичним аксесуаром серед чоловіків. Цікаво, що за долар американці могли придбати навіть камеру! "Kodak Brownie" – перша модель лінійки бюджетних фотоапаратів, яка з’явилася в продажу в 1900 році й коштувала всього один долар. "Брауні" була найдешевшою камерою свого часу.