Израиль выпустит облигации

Облигации планируют выпустить как в шекелях, так и в иностранной валюте. Вероятно, правительство предоставит преимущество для рынков долговых обязательств в национальной валюте, тем самым увеличивая свою эмиссию.

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Несмотря на это страна все равно намерена продать больше облигаций в иностранной валюте. Стоит отметить, сейчас страна испытывает давление от других стран, в частности США, из-за войны с ХАМАС.

Напомним! Недавно международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля до уровня А2. Это произошло из-за политических и экономических рисков для страны в связи с войной.

Одной из основных причин понижения рейтинга страны является также ослабление исполнительных и законодательных институтов и его фискальной прочности в ближайшем будущем.

Несмотря на такие экономические сложности Израиль до сих пор находится на одном инвестиционном уровне с такими странами, как Испания и Польша.