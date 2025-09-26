13 років Віталій Козловський "мовчав". Проте у 2025 році музиканту вдалося отримати права на всі його хіти. Після цього чарти "розірвала" пісня "Пінаколада".

Скільки Козловський отримав за його пісню "Пінаколада"?

На YouTube Music оплата за 1000 прослуховувань складає 1 – 3 долари, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кошт.

Зауважте! У статті йдеться про україномовну версію треку "Пінаколада".

Станом на зараз, "Пінаколада" має приблизно 10 мільйонів прослуховувань на YouTube Music. Тобто, за найскромнішими підрахунками, вона б могла принести загальний дохід виконавцю – 10 000 доларів.

Зауважимо, що це сума без вирахування супутніх витрат. Тобто, чистий прибуток буде меншим.

Який дохід від "Пінаколади" на інших платформах?

Згідно зі статистикою Spotify, цей трек прослухали майже 3 мільйони людей. Монетизація на платформі – від 0,7 до 4 доларів за 1000 прослуховувань. Тобто, якщо брати найменше значення, вийде, що виконавець має змогу отримати дохід – щонайменше 2 100 доларів.

Зверніть увагу! Статистика прослуховувань "Пінаколади" на Apple Music на момент написання публікації недоступна. Проте, як відомо, цей сервіс платить виконавцям від 3 до 10 доларів за 1000 прослуховувань.

Коли вийшла пісня "Пінаколада"? Вперше пісня "Пинаколада" була випущена у 2006 році. Уже в травні 2025 року артист переклав її на українську і перевипустив.

Який дохід можна отримати з соцмереж зараз?