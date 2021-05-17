Надихнувся біткойном: Віталік Бутерін поділився секретами створення Ethereum

Наймолодший криптомільярдер світу Віталік Бутерін розповів, коли і як він вирішив створити другу за популярністю цифрову валюту світу. Про секрети створення Ethereum – читайте далі.

Наразі ринкова вартість Ethereum становить 405 мільярдів доларів. Криптовалюта торгується на біржі на рівні 3 497 доларів.

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Народження ідеї

Бутерін розповів, що вперше дізнався про криптовалюту ще у 2011 році. Тоді нову сферу називали простором біткойну. Почувши про біткойн кілька разів, мільярдер почав цікавитися цією темою та все більше долучатися до спільноти.

Я був співзасновником журналу Bitcoin Magazine, який спочатку був сайтом, а потім і друкованим журналом, в якому обговорювалися технічні, соціальні, економічні та інші теми пов'язані з біткойном. Протягом двох років я робив багато речей, які мали відношення до біткойна,

– розповів підприємець.

Врешті-решт Бутерін вирішив піти з університету, щоб повністю зосередитися на роботі. Невдовзі після цього молодик зрозумів, що за допомогою блокчейну можна створювати набагато більше цікавих речей, ніж просто єдину однорангову валюту. За його словами, саме тоді йому спало на думку створити Ethereum.

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Ідея блокчейну з вбудованою мовою програмування, як я вважав, була найпростішим і найбільш логічним способом створення платформи, яку можна було б використовувати для багатьох інших типів додатків,

– зізнався бізнесмен.

Удосконалений конкурент біткойна

Віталік Бутерін не лише хотів створити нову криптовалюту, але й розв'язати найбільшу проблему біткойна – занадто обмежений функціонал. Як приклад, творець Ethereum привів порівняння кишенькового калькулятора та смартфона.

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За його словами, кишеньковий калькулятор виконує лише одну функцію, але робить це добре, проте, люди хочуть мати більше можливостей. Тоді як в смартфоні відразу є декілька додатків, в тому числі й калькулятор. Тож, фактично взявши ідею збільшення потужності цієї системи, засновники Ethereum зробили її більш універсальною і застосували її оновлену версію до блокчейну.