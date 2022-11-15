Visa припинила співпрацю з FTX щодо випуску дебетових карток: все через банкрутство
Після того, як криптобіржа FTX заявила про банкрутство, платіжний гігант Visa відмовився від партнерства, зокрема від випуску дебетових карток. Міністерка фінансів США вважає, що це вказало на "слабкі місця" криптоіндустрії.
У Visa відмовились від партнерства з FTX
Видання Reuters зазначає, що відмова Visa від партнерства з FTX передбачає припинення анонсованого у січні випуску дебетових карток для резидентів США.
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Ситуація з FTX викликає жаль. Ми уважно стежимо за розвитком подій,
– прокоментував представник компанії.
Нагадаємо, очікувалося, що користувачі дебитових карток Visa FTX зможуть розраховуватись ними по всьому світу коштом своїх біржових балансів у цифрових валютах. Активи будуть автоматично конвертуватись у необхідну суму у фіаті в момент оплати.
У жовтні платформа повідомила, що платіжну картку поетапно запустять у більш ніж 40 країнах Латинської Америки, Європи та Азії.
Детальніше про це Криптовалютна біржа запускає дебетову картку Visa у 40 країнахЩо відомо про FTX
До недавно FTX була третьою криптобіржею у світі й у січні оцінювалась у 32 мільрда доларів з інвесторами. Однак матеріал на Coindesk про кризу ліквідності спричинила її крах, а інвестори почали масово тікати. Ба більше, новини про кризу ліквідності на FTX, включаючи SoftBank і BlackRock, вплинули на котирування криптовалют по всьому світу.
"Слабкі місця" криптоіндустрії
Міністерка фінансів США Джанет Йеллен вважає, що інцидент з FTX показав, що криптовалютна індустрія потребує "дуже ретельного регулювання", передає видання Bloomberg.
Це показує слабкі місця всього сектора,
– наголосила вона.
Також Йеллен додала, що наслідки краху імперії Сема Бенкмана-Фріда могли бути гіршими, якби криптовалютний ринок вже переплітався з традиційною фінансовою системою. "Принаймні він не так глибоко інтегрований з нашим банківським сектором і на цей час не становить більш серйозних загроз фінансовій стабільності" – зазначила очільниця Мінфіну США.