Плюс 500 мільйонів: потужні платіжні системи планують підвищити важливий збір

Платіжні системи Visa та Mastercard, які працюють на глобальному рівні, можуть ухвалити важливе рішення про розмір комісій. ЗМІ оприлюднили цю інформацію, посилаючись на документи, які потрапили у їхнє розпорядження.

Згідно з останніми даними, міжнародні платіжні системи мають на меті збільшити розмір комісій, які стягують з ритейлерів, коли їхні клієнти використовують для оплати послуг та товарів банківські картки.

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Mastercard та Visa планують важливі зміни

Консалтингова компанія CMSPI вважає, що сума додаткових комісій, які сплачують бізнеси, складе понад 500 мільйонів доларів на щорічній основі. Ось, що відомо про плани платіжних систем наразі:

Visa підвищить комісії для онлайн-транзакцій вже у жовтні 2023 року. Нововведення торкнеться кредитних, дебетових і передплачених карт у квітні наступного року;

Компанія Mastercard планує підвищити комісії у жовтні 2023 року.

Що таке взаємообмінний збір Це комісія, яку стягують між банками за прийняття операцій на основі карт.

В останні роки вище згаданий збір все частіше стає спірним питанням. Для прикладу, витрати на цю категорію зростають, адже споживачі все частіше надають перевагу кредитним карткам, які мають вищу комісію для обміну у порівнянні з дебетовими картками.

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