Согласно последним данным, международные платежные системы имеют целью увеличить размер комиссий, взимаемых с ритейлеров, когда их клиенты используют для оплаты услуг и товаров банковские карты.

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Mastercard и Visa планируют важные изменения

Консалтинговая компания CMSPI считает, что сумма дополнительных комиссий, уплачивающих бизнесы, составит более 500 миллионов долларов на ежегодной основе. Вот что известно о планах платежных систем:

Visa повысит комиссии для онлайн транзакций уже в октябре 2023 года. Нововведение коснется кредитных, дебетовых и предоплаченных карт в апреле следующего года;

Компания Mastercard планирует повысить комиссии в октябре 2023 года.

Что такое взаимообменный сбор Это комиссия, взимаемая между банками за принятие операций на основе карт.

В последние годы вышеупомянутый сбор все чаще становится спорным вопросом. Например, расходы на эту категорию растут, ведь потребители все чаще предпочитают кредитные карты, имеющие высшую комиссию для обмена по сравнению с дебетовыми карточками.

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