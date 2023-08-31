Согласно последним данным, международные платежные системы имеют целью увеличить размер комиссий, взимаемых с ритейлеров, когда их клиенты используют для оплаты услуг и товаров банковские карты.
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Mastercard и Visa планируют важные изменения
Консалтинговая компания CMSPI считает, что сумма дополнительных комиссий, уплачивающих бизнесы, составит более 500 миллионов долларов на ежегодной основе. Вот что известно о планах платежных систем:
- Visa повысит комиссии для онлайн транзакций уже в октябре 2023 года. Нововведение коснется кредитных, дебетовых и предоплаченных карт в апреле следующего года;
- Компания Mastercard планирует повысить комиссии в октябре 2023 года.
Что такое взаимообменный сборЭто комиссия, взимаемая между банками за принятие операций на основе карт.
В последние годы вышеупомянутый сбор все чаще становится спорным вопросом. Например, расходы на эту категорию растут, ведь потребители все чаще предпочитают кредитные карты, имеющие высшую комиссию для обмена по сравнению с дебетовыми карточками.
Больше новостей о Mastercard и Visa:
- Visa и "ПриватБанк" запустили в Украине общий проект. Речь идет о программе цифровой аутентификации платежей в электронной торговле Digital Authentication Framework (DAF). Более того, это сделали впервые в мире;
- Компания Mastercard объявила о покупке доли в финансово-технологическом бизнесе MTN. Благодаря этому, африканская компания сможет расширить спектр своих услуг в банковском секторе.