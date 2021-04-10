Виробника штучного м'яса оцінили в 10 мільярдів доларів: хто з зірок інвестує в компанію

Американська компанія Impossible Foods, яка спеціалізується на створенні штучного м'яса, планує протягом наступних 12 місяців провести лістинг на біржі. Які фактори вплинули на її капіталізаці – читайте далі.

Попит на "м'ясні" продукти рослинного походження зростає шаленими темпами. Популярність штучного м'яса у світі зумовлена й екологічними, і етичними аспектами, які поширені в сучасному соціумі.

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Попит та пропозиція

Підтвердженням цього є капіталізація Impossible Foods в 10 мільярдів доларів. Компанія розглядає, щонайменше два варіанти, виходу на ринок акцій:

злиття з SPAC,

традиційне IPO.

SPAC – це компанія, створена спеціально для об'єднання з іншою приватною фірмою, яка має намір вийти на біржу без IPO. IPO – це перший публічний продаж акцій приватної компанії.

Рішення виробника штучного м'яса буде залежати від ситуації на ринку. Крім того, є інформація, що Impossible Foods може залучити ще один приватний раунд інвестицій. Останнього разу вартість компанії оцінили в 4 мільярди доларів.

Кошти в компанію вкладають не лише фонди Khosla Ventures і Horizons Ventures, але й відомі люди. Серед них: тенісистка Серена Вільямс та репер Jay-Z. За даними PitchBook, з 2011 року Impossible Foods залучила 1,5 мільярда доларів від приватних інвесторів.

Impossible Foods оцінили в 10 мільярдів доларів / Фото unsplash

Боротьба за ринок

Асоціація харчових продуктів на основі рослин (PBFA) повідомила, що у 2020 році роздрібна торгівля штучного м'яса досягнула позначки у 7 мільярдів доларів. У відсотковому еквіваленті обсяги продаж зросли на 27% всього за рік.

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Головним конкурентом американської компанії на ринку є виробник штучного м'яса Beyond Meat, капіталізація якого становить 11 мільярдів доларів. Серед інвесторів компанії є Білл Гейтс та Леонардо Ді Капріо. Конкурент Impossible Foods вийшов на біржу у 2019 році. Тоді фірму оцінили в 1,7 мільярда доларів.

Компанія продає свої товари в продуктових магазинах та співпрацює з Burger King і Disney. За даними Impossible Foods, кількість торгових точок, де продають бургери зі штучним м'ясом, їхнього виробництва, зросла зі 150 до 20 тисяч.